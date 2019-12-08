أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، أن أكثر من 1.5 مليون مواطن سجلوا في منظومة التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات، مشددًا على أنه بعد نجاح التجربة في محافظة بورسعيد سيجرى تطبيق المنظمة في محافظات الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، وجنوب سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، إنه جرى تسجيل نحو 293 ألف مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وتابع أن التوعية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعريف المواطنين بمزايا النظام الجديد وكيفية الاستفادة من مظلة التأمين الصحي الشامل تعد محورًا أساسيًا ورئيسيًا.وأردف، أن تطبيق هذه المنظومة يشهد استخدام وسائل مختلفة، وتقديم الخدمة بجودة عالية وكرامة، حيث يحظى جميع المواطنين بنفس كفاءة الخدمة.

وقال إن الإجراءات المطلوب اتباعها بسيطة للانضمام إلى المنظومة، موضحًا، أن المواطن يجب أن يتوجه إلى أقرب مركز صحي بعدد وثائق بسيطة، هي صورة الرقم القومي للأبناء وعائل الأسرة والزوجة وإجراء عملية الفحص الطبي الشامل لعمل ملف العائلة.