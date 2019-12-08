الذباب الإلكتروني.. محاولات قطرية لخدمة أجندتها على مواقع التواصل

تعددت السُبل والهدف واحد، محاولات النظام القطري بث السموم وخلق مساحة النفوذ لم تقتصر في دول المنطقة فقط، بل في عدد من الدول الكبرى للتأثير على صناع القرار عالميًا، حسبما ورد في تقرير عرضته شاشة "extra news ".

وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية التي تعتمد قطر على الجماعات الإرهابية في تنفيذها في عدد من دول المنقطة تبدلت مع الدول الكبرى لتخترقها من بوابات الإعلام ومنصاتها التقدمية، حيث اخترقت قطر العديد من منصات الأعلام التقدمي في الولايات المتحدة الخاصة بالإعلام التفاعلي والمحادثات.

وأشار التقرير، إلى أن تلك الخطوة هي محاولة لشراء النفوذ داخل الولايات المتحدة خاصة بين الجمهوريين بتمويل من الحكومة القطرية ومؤسسات قطر الدولية، حيث تشغل الرأي العام الأمريكي بملفات مثل مستقبل الرأسمالية والديمقراطية، في رغبة منها لخلق حالة من الضبابية وحجب الرؤية عن سياستها الخارجية الداعمة للإرهاب وممارستها الداخلية الهادمة لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير، أن تلك الخطوات رغبة من قطر في تغافل دول العالم عن العبودية الحديثة التي تمارسها قطر بحق العمال المهاجرين، حيث تقوم بتسخير تلك المنصات لتجميل صورتها قبل انطلاق مونديال 2022 والتي فازت بتنظيمه بطرق غير شرعية، وهو ما يعرف بالذباب الإلكتروني التي تقوم به قطر لخدمة أجندتها على مواقع التواصل الاجتماعي.