تسليم جثامين 4 مصريين توفوا في حريق مصنع بالخرطوم لأسرهم بالقاهرة

أعرب السفير المصري في السودان، حسام عيسى، عن تعازيه؛ لأسر المتوفين من ضحايا حريق مصنع في الخرطوم الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جثامين المصريين الأربعة المتوفين في الحادث، سُلمت إلى أسرهم في مطار القاهرة.

وقال عيسى، إنه حرص على متابعة إنهاء إجراءات تسلم الجثامين من السلطات السودانية، ونقلها إلى مصر، في أسرع وقت ممكن، وهو ما جرى أمس، حيث تسلمت الأسر جثامين الضحايا، التي نُقلت إلى مطار القاهرة، على متن رحلة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، مشيرا إلى أن السفارة ستتابع مسألة حقوق الضحايا المصريين، مؤكدا أنها "محفوظة".

في غضون ذلك، قالت النيابة العامة السودانية إنها تابعت إجراءات تسليم جثامين أربعة مصريين توفوا في حريق مصنع في الخرطوم، الأسبوع الماضي، إلى مندوب السفارة المصرية بالخرطوم، وفقا لطلب أسر المتوفين، موضحة أن إجراءات التسليم تمت وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

وأعربت النيابة العامة- في بيان- عن أسفها للحادث المؤسف، في مصنع "سيلا" بالمنطقة الصناعية بحري (شمال الخرطوم)، والذي أسفر عن وفاة 23 شخصا، بينهم 4 مصريين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المنوطة بها طبقا للقانون، وتم تحرير محضر رسمي بكل ما تم من إجراءات، واستجواب ملاك وإدارة المصنع، وأخذ إفادة عدد من المختصين في مجال الحرائق.

وأضافت أنها حاليا في انتظار تقارير المعامل الجنائية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة، فيما تم استلام التقارير الطبية عن المتوفين، والتي أكدت أن سبب الوفاة، هو الفشل التنفسي الحاد الناجم عن الحريق.