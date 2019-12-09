الباز: المصري يتمتع بالذكاء اللازم و"الفهلوة" لدخول عصر الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور فاروق الباز وجود خزانات مائية في مصر وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC".

وضرب الباز مثلًا بمنطقة شرق العوينات والتي استغرق 13 عاما ليقنع وزارة الري بحفر آبار هناك، مشيرًا إلى أن 30% من الخضراوات تخرج من هناك.

وتحدث الباز عن نظام التعليم في مصر، مشيرًا إلى أنه عند تخرجه وسفره للولايات المتحدة الأمريكية كانت رأسه برأس أي باحث أمريكي نظرًا لدراسته كل الكتب التي درسوها، مشيرًا إلى أن الفصول كانت مكتظة بالطلاب وكان يصل عدد الطلاب فيها لـ50 طالبا.

وأثنى الباز على حملة 100 مليون صحة، مبديًا اطمئنانه على ملف الصحة في مصر "أنا مطمن على الصحة وإحنا ماشيين في الطريق الصح".

وقال الباز إن مصر مستعدة للدخول في عصر الذكاء الاصطناعي وأن الشعب المصري يتمتع بالذكاء اللازم و"الفهلوة" لدخول عصر الذكاء الاصطناعي.