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"مومياوات أسود".. أهم الاكتشافات الحديثة لآثار الحضارة المصرية القديمة

"مومياوات أسود".. أهم الاكتشافات الحديثة لآثار الحضارة المصرية القديمة

الباز: المصري يتمتع بالذكاء اللازم و"الفهلوة" لدخول عصر الذكاء الاصطناعي

الباز: المصري يتمتع بالذكاء اللازم و"الفهلوة" لدخول عصر الذكاء الاصطناعي

"جاؤوا بالدم".. الفصائل التركية تقتل "نرجس" وتختطف "روبا" مقابل فدية

"جاؤوا بالدم".. الفصائل التركية تقتل "نرجس" وتختطف "روبا" مقابل فدية

بـ"الكعب".. صلاح وسواريز يخطفان أنظار جماهير الليجا والبريميرليج

بـ"الكعب".. صلاح وسواريز يخطفان أنظار جماهير الليجا والبريميرليج

الشيف علاء الشربيني ومباراة الزمالك.. أبرز تريندات جوجل مصر

الشيف علاء الشربيني ومباراة الزمالك.. أبرز تريندات جوجل مصر

فاروق الباز: لازم نرفع من مستوانا عشان نستاهل يتقال علينا مصريين

فاروق الباز: لازم نرفع من مستوانا عشان نستاهل يتقال علينا مصريين

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توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

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