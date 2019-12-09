فاروق الباز: لازم نرفع من مستوانا عشان نستاهل يتقال علينا مصريين

أكد الدكتور فاروق الباز أن الفساد ما زال موجودا في مصر وذلك خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC".

وأوضح الباز أننا لو اعتبرنا أننا قضينا على الفساد في مصر "يبقى بنضحك على نفسنا"، مضيفًا: "الفساد لسه زي الرز وعلى جميع المستويات وفيه خيبة من 50 سنة ولازم نقول إننا عارفين إن عندنا مشكلة ولازم نصلحها والحمد لله إن رئيس الدولة نفسه عارف كده".

وأشار الباز إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل معه قبل ترشحه للانتخابات وتحدث معه عن جيولوجيا مصر وممر التنمية وغيرها من المشروعات القومية التي تبناها وأنه تحدث معه عن ضرورة رفع ميزانية البحث العلمي وهو ما حدث بالفعل.

وأكد الباز أنه لم يشعر مطلقًا أنه ترك مصر أو ابتعد عنها رغم سفره للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات وحصوله على الجنسية الأمريكية إلا أنه لم يبتعد عن مصر أبدًا.

وشدد الباز على أن مصر عاشت لسنين طويلة في حالة من "اللخبطة" وأن الرئيس السيسي وحكومته وضعوا مصر على الطريق الصحيح، مضيفًا أنه يجب رفع مستوى بلدنا ليكون لنا الحق أن نقول إننا مصريون.

وتابع: "مصر دي عريقة قوي ولها مكانة في العالم كله ولازم نرفع من مستوانا عشان نستاهل يتقال علينا مصريين لأن البلد دي راقية رقي علمي تكنولوجي فني ديني وكان فيه ناس من مصر فوق العادة في الأخلاق والعلم".