مايفوتكش.. توقعات بهبوط أمطار والروبوت صوفيا تتحدث بمنتدى شباب العالم

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

السيسي يوجه بتكثيف الجهود بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

مدبولي يتابع مستجدات الصندوق السيادي لمصر وتطوير قلعة صلاح الدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق.

وتلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تعليم كفر الشيخ عن "فيديو الرقص": المعلم مجني عليه

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فصل الطلاب الـ9، الذين ظهروا بالفيديو، والمتورطين بالرقص داخل إحدى المدارس بالمحافظة: "جرى فصل الطلاب جميعهم 15 يوم، وإذا تكرر الحدث سيفصل الطلاب نهائيا".

الروبوت صوفيا تتحدث للحضور خلال فعاليات منتدى شباب العالم

جرى دعوة الروبوت صوفيا، روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير، لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ودعت صوفيا الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه.

"الأرصاد": أمطار تضرب القاهرة والسواحل الشمالية اليوم.. "البسوا تقيل"

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم

أعلن الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس في الدم بسبب قلة مناعته لتلقيه العلاج الكيماوي وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية باستكمال مراحل مترو الأنفاق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال جميع مراحل مراحل مترو الأنفاق بأفضل المعايير العالمية والارتقاء بالخدمات التى يقدّمها.

أول مرة في تاريخها.. البحرين تتوج بـ"خليجي 24"

توج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب المنتخب السعودي بهدف دون مقابل في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

بيراميدز يسحق نواذيبو وينفرد بصدارة مجموعته

اكتسح فريق بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتاني بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية على ملعب الدفاع الجوي.

المصري يتجاوز رينجرز برباعية في الكونفدرالية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزاً هاماً على حساب ضيفه رينجرز النيجيري، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.