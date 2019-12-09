أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 26 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لـ23 مواطنا مصريا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار على "يؤذن لكل من الـ23 مواطناً وأولهم أحمد شبل عبد الحميد شبل وآخرهم أحمد محمد يوسف إبراهيم، المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".

كما أصدرت الوزارة قرارا آخر بأن يؤذن لـ21 مواطنا، أولهم عمر محمد محمود عامر وآخرهم محمد عصام عبدالفتاح شعلان، المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشر القرار فى عدد "الوقائع المصرية" الصادر بتاريخ اليوم.