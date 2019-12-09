استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وفد كبير من رجال الأعمال في الدانمارك برئاسة ممثل المجلس الدانماركي للزراعة والغذاء والملحق التجاري بسفارة الدانمارك لدراسة أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي والاستفادة بالتقدم التكنولوجي بالدانمارك في هذا المجال بحضور رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص ورئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي ومدير معهد المحاصيل الزراعية وممثلين من إدارة الحجر الزراعي و الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

وذكرت " محرز " أنه تم استعراض ومناقشة العديد من النقاط الحيوية محل الاهتمام المشترك لكلا البلدين وكيفية التعاون فى استيراد عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من الدانمارك، والتى تتناسب مع صغار المربين والأسعار التنافسية وأنه تم الاتفاق علي تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء وذلك في إطار اعتماد نظام جديد لتقييم المنشأت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم إلى مصر من الدانمارك بديلا عن النظام القديم للتقييم الفردي للمنشآت والمجازر.

وأوضحت " نائب الوزير" أنه تم الاتفاق علي تبادل الخبرات والزيارات الميدانية بين البلدين للاستفادة من الخبرة الدانماركية في مزارع الألبان ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المزارع وتقديم المساعدة الفنية وتدريب الأطباء البيطريين المصريين علي التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا في المقاومة وزيادة الإنتاجية. وذكرت " محرز" أنه تم الاتفاق على عمل مزرعة نموذجية للاستزراع السمكي باستخدام أحدث التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني وأيضا تقديم الخبرة الدانماركية في مجال الأقفاص السمكية، كما أكد الوفد الدنماركي علي إنشاء مركز إقليمي للتدريب علي إدارة صوامع الحبوب في مصر يقوم بتقديم التدريب للقارة الأفريقية.