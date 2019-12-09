قدمت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية عرض مسرحي، بعنوان "مطلوب مخرج" قام بتمثيله طلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

عرضت المسرحية ضمن مهرجان الجامعة السنوي للعروض المسرحية، وذلك خلال الفترة من الثامن حتي الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، والذى يقام علي مسرح كلية الحقوق بالمجمع النظري بشبين الكوم. نظم العرض إدارة النشاط الفني بالكلية، والمسرحية من تأليف أحمد سمير، وخالد الدهشان مخرج مساعد، وإعداد وإخراج فاطمة الفقي .

حضر العرض حشد كبير من الجمهور وكوكبة من الفنانين منهم الفنانة القديرة مديحة حمدي، والمخرج والفنان الكبير فهمي الخولي والدكتور محمد عبد المنعم أحمد أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة الإسكندرية .