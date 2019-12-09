بيان عاجل يتهم وزير التموين بإهانة المواطنين.. وعبدالعال: نرفض الإساءة

تقدم عماد محروس عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب التصريحات الساخرة المنسوبة للأخير التي قال خلالها: "هو هياخد الدعم ويتأنعر"، وطالب بإقالة وزير التموين بسبب الألفاظ التي أطلقها وتعامله مع الموطنين كمتسولين، وليس مواطنين لهم حقوق.

وأضاف محروس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "المواطن لا يأخذ صدقة، وتصريحات وزير التموين تثير دائما سخط الشعب المصري، ويجب إقالة هذا الوزير غير السياسي، الذي ليس لديه أي إحساس بمعاناة الشعب المصري، بينما يشعر رئيس الجمهورية بالمواطن وهمومه، وطالب الوزراء بالاهتمام بالمواطن".

من جانبه، رد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب: "نحن ممثلو الشعب ونرفض أي إهانة لأي مواطن، فهذا الدعم حق للمواطن ويجب أن يصل له بنوع من الكرامة التامة وبجودة في أداء الخدمة فهذه حق من حقوق الإنسان".