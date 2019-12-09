أصيب ضابط شرطة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدينة الزقازيق، كما أصيب 5 عمال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أعلي الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بشارع الجناين بمدينة الزقازيق، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة، وتم نقله لمستشفى الزقازيق العام، لتلقي العلاج اللازم قبل نقله إلى مستشفى خاص، وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقي إخطارا أخر بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائري الإقليمي بالعاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 5 عمال، وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام، لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم.‎