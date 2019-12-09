ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، بحسب موقعها الإلكتروني.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدا على محافظات المدن المصرية

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 14 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 23

مطروح 14 24

السلوم 14 23

سيوة 09 25

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

رأس سدر 15 25

نخل 07 22

نويبع 16 26

طابا 11 23

سانت كاترين 05 18

الطور 15 25

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 10 24

أسيوط 10 25

سوهاج 13 26

قنا 13 26

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 26

شلاتين 17 27

أبو رماد 17 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25