قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الفراعنة كان لديهم أعلى درجات الإيمان، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة غافر: "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ"، وذلك خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC".

كما استشهد الجندي، بقول الله تعالى في سورة التحريم: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، فضلًا عن السحرة الذين كانوا يكتمون أيمانهم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الشعراء: "فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ".

وتابع: "كل هؤلاء كانوا فراعنة، وعلى درجة كبيرة من التقوى والإيمان".