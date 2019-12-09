أنهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، بالتعاون مع قسم طب المسنين بكلية الطب جامعة الإسكندرية وقسم صحة المسنين بكلية التمريض ومنظمات المجتمع المدني، فعاليات قافلة خدمية، ضمن مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن قافلة المبادرة زارت 3 أماكن، هم؛ دار الوداد للمسنين بمنطقة كرموز، لإلقاء محاضرات تثيقية، ومن ثم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 20 نزيل من نزلاء الدار وصرف بعض الأدوية لهم مجانا إهداء من شركة سيدكو للأدوية.

وزاد "عثمان"، أن القافلة توجهت إلى نادي سبورتنج؛ لإلقاء محاضرة عن كيفة الوقاية من المشاكل الصحية التي تواجه كبار السن وتنشيط الذاكرة لكبار السن ووصلت القافلة إلى دار الهدايا للمسنات بمنطفة المنتزه حيث تم توقيع الكشف علي النزلاء المتواجدين بالدار وصرف الأدوية مجانًا.

شارك فى تنظيم فعاليات المبادرة، الدكتورة دلال عبد الحليم، وصابرين السقا، وأشجان فهيم، أعضاء فريق التطوير بالمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.