كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل انخفاض مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في مصر لأقل حد لها منذ 2010، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح عبدالعزيز أن بعض مستحقات شركات البترول تراكمت خلال الفترة بعد 2010 ووصلت عام 2011-2012 لـ6.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن ديون شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة انخفضت لـ900 مليون دولار في 30 يونيو 2019.

وأكد عبدالعزيز أهمية سداد مستحقات الشركات الأجنبية من أجل جذب مزيد من الشركات العالمية من أجل الاستثمار والتنقيب في مصر، مشيرًا إلى أنه في الفترة من يونيو 2014 حتى سبتمبر الماضي جرى توقيع 66 اتفاقية بترولية باستثمارات قدرها 14.5 مليار دولار، مشددًا على أن هذه الشركات لن تستثمر في مصر حال عدم حصول الشركات الموجودة في مصر على مستحقاتها.

وذكر المتحدث باسم وزارة البترول أن ذلك يدعم مركز مصر في سوق البترول العالمي، مشيرًا إلى أن نتيجة سداد المستحقات وجذب الشركات جرى اكتشاف عدد من الحقول في مصر، موضحًا أن شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" ستدخلان للاستثمار بقوة في السوق المصرية.