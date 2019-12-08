استنكر الإعلامي عمرو أديب، أوضاع مكاتب الشهر العقاري في مختلف القرى والمدن على مستوى الجمهورية، حيث ذكر أنه لا يّظلم الجهاز الإداري للدولة، حيث هناك عدد قليل من الموظفين أمام كم هائل من المواطنين يريدون إنجاز طلباتهم.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "العمل كله باليد في مكاتب الشهر العقاري، وعمري ما فهمت إيه السر إن يبقى عدد الموظفين قليل والمكتب ضيق، ما هو لو فيه سلعة عليها طلب لازم توسع المكان وتزود عدد المكاتب، لأن ده هيدر دخل للدولة".

وطالب بفتح مكاتب شهر عقاري تابع للقطاع الخاص، مضيفًا: "اللي عاوز يروح ينجز مصالحه وبزيادة شوية يروح، اللي عاوز يدفع زيادة يروح يدفع، اعمل قطاع خاص خليه يدفع فيه دم قلبه بس ياخد خدمة محترمة، وجيدة، سريعة، البلد ضايع عليها مليارات بسبب الشهر العقاري".