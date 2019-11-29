عبرت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 41، وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال استضافتها ببرنامج "the insider بالعربي" أكدت منة شلبي، أنه لا يوجد أي تشابه بينها وبين الفنانة الكبيرة فاتن حمامة ولا أي وجه للمقارنة، فهي تشعر بالفخر لانتمائها لنفس الصناعة، مؤكدة بأن الفنانة فاتن حمامة عظيمة ومميزة.

وعند سؤالها تجسيدها شخصية فاتن حمامة في أي عمل فني، أكدت منة شلبي، بأنها من المستحيل أن تفعل ذلك، فهو خطر على حد قولها، ومن الصعب أن تضع نفسها في تلك المقارنة فهي تظلم نفسها في ذلك الوقت.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي عرضت للفنانة منة شلبي هو فيلم "خيال مأتة" وشاركها البطولة كل من أحمد حلمي وخالد الصاوي، والفيلم سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخرج خالد مرعي.