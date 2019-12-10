"48 ألف جنيه"، سعر طفل "سفاحا"، عرضته فتاة من خلال إعلان على "فيس بوك"، لكي تتخلص من طفلها، الناتج عن علاقة غير شرعية مع شاب، وتبين أنها من منطقة الهرم.

تعرفت على شاب من منطقة مصر الجديدة، وعاشرها معاشرة الازواج، وعقب حملها، عرضت طفلها للبيع قبل ولادته، ووضعت مبلغ 48 ألف جنيه، تسعيرة للطفل.

ألقت مباحث الآداب، القبض على المتهمة، بميدان لبنان بالعجوزة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

بداية الواقعة، برصد الإدارة العامة لحماية الآداب، حساب شخصي على "فيس بوك"، لسيدة تعرض طفلها للبيع، الذي ستولده خلال شهور، بمبلغ مالي 48 ألف.

على الفور، جرى عمل التحريات اللازمة، وأمكن تحديدها، وتدعى "ف"، 25 سنة، بدون عمل، مقيمة الهرم.

جرى إعداد أكمنة بميدان لبنان، وضبطها، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها حامل "سفاحا" من صديق لها، يدعى "م"، مقيم بمصر الجديدة، ولا تعلم بياناته.