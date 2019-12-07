مباراة الأهلي ضد الهلال.. الأكثر بحثًا على جوجل مصر

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واحتل النادي الاهلي قائمة تريندات جوجل مصر بعد فوزه على الهلال السوداني بهدفين لهدف ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد الهلال

نجح فريق النادي الأهلي في تحقيق فوز هام على نظيره الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

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نشبت مشادة كلامية داخل أرضية الملعب بين رامي ربيعة وأحمد فتحي، لاعبي النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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علق المدرب صلاح آدم، المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني، على قرار إقالته من تدريب الفريق السوداني، عقب الهزيمة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

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أعلن النادي الأهلي، حصد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، لجائزة رجل المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الهلال السوداني يوم أمس الجمعة.

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سلط الإعلامي أحمد شوبير، الضوء على واقعة تنظيف جماهير الأهلي لمدرجات ستاد السلام، عقب المباراة التي جمعت الفريق الأحمر بنظيره الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة.

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تداولت جماهير الأهلي صورا لبعض المشجعين وهم يقومون بتنظيف ستاد السلام فور نهاية مباراة الهلال، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بفوز الأحمر على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

أول تعليق من فايلر على واقعة اعتراض أزارو

هنأ وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، جماهير الأهلي بالفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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أبدى المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، غضبه من عدم المشاركة أمام الهلال السوداني في المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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حقق النادي الأهلي، فوزاً هاماً على حساب ضيفه الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي "ستاد السلام سابقاً"، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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هنا الزاهد