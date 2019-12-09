الشيف علاء الشربيني ومباراة الزمالك.. أبرز تريندات جوجل مصر

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل الشيف علاء الشربيني قائمة تريندات جوجل مصر بعد إجرائه لعملية جراحية في قدمه.

الشيف علاء الشربيني

خضع الشيف علاء الشربيني، مُقدم برنامج "أحلى أكلة" عبر قناة "ON E"، لعملية جراحية في قدمه، اليوم، في أحد المستشفيات الكبرى خارج مصر.

بعد خضوعه لعملية جراحية.. علاء الشربيني يعود للقاهرة الأسبوع المقبل

وعلمت "الوطن"، أن العملية استغرقت 5 ساعات، وكان علاء أجل العملية أكثر من مرة بسبب ارتباطه بحلقات في برنامجه.

علاء الشربيني يخضع لعملية جراحية في قدميه

مباراة الزمالك

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، أن مواجهة الزمالك المقبلة لفريقه ستكون مختلفة عما كانت عليه المواجهة الأخيرة بينهما في نهائي الكأس، مشيرًا إلى أنه يعرف مواطنه باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

ديسابر: مواجهة الزمالك المقبلة ستختلف عن نهائي الكأس.. وأعرف كارتيرون جيدًا

نشبت مشاجرة عنيفة بين الجهاز الفني لناشئي الزمالك مواليد 1999، والجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي مواليد 1999 بعد انتهاء مباراة الفريقين في دوري الشباب، والتي أقيمت على أحد ملاعب قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك.

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وجهت شركة تذكرتي الشكر لجماهير الأهلي والزمالك، بعد المظهر الرائع والالتزام المثالي بالتعليمات والتحلي بالروح الرياضية، خلال حضورهما مواجهتي الأهلي والهلال السوداني، والزمالك وأول أغسطس الأنجولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب السلام.

"تذكرتي" تشكر جماهير الأهلي والزمالك: "كسبتوا الرهان.. والقادم أفضل"