إلهام شاهين عن الراحلة شادية: كل ما تحضني أعيط.. عندها حنان يكفي الكون

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل علاقتها مع الفنانة الراحلة شادية، حيث ذكرت إنها شعرت وكأن قلبها كاد يتوقف في أول مرة رأت فيها شادية، مضيفة: "أول يوم شوفتها كان قلبي هيوقف فضلت تهدي فيا، مش عارفة اتكلم، كل ما آجي اتكلم ألاقي نفسي بنهج ودقات قلبي سريعة تقولي اهدي اهدي".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها وقفت أمام نجوم كبار قبل لقائها بالفنانة شادية، مستطردة: "من كتر حبي ليها وعشقي ليها مكنتش عارفة أتكلم، وكنت بمثل دور بنتها في مسلسل (لا تسألني من أنا)، كانت كل ما تحضني أعيط، عندها حنان وأمومة يكفي الكون".

إلهام شاهين تكشف علاقتها مع الراحلة "شادية": " كنت بحس إنها أمي بجد"

وتابعت: "مكنش محتاجة جهد خالص إني أعمل دور بكاء في المسلسل ده، لأنها كانت كل ما تحضني أعيط، كنت بحس إنها أمي بجد، في يوم كنت قاعدة حزينة عشان ميعاد تصوير مشاهد من المسلسل في نفس مواعيد امتحاني في معهد الفنون المسرحية، وكانوا ثلاثة أيام، جات طبطبت عليا وقالتلي متقوليش للمخرج".

وواصلت: "راحت هيا للمخرج وقالت الثلاثة أيام دول أنا مش هقدر أجي فيهم وهاجي متأخرة فيهم للساعة 4، فياريت نأجل التصوير لبعد العصر، ومعرفتش المخرج القصة، روحت الامتحانات وجيت صورت، وهي مختلش السنة تضيع عليا، دي تصرفات أم بجد، أم خايفة على بنتها، دي من أجمل وأرق النساء في الكون كله".