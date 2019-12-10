وجه رئيس أركان الجيش العراقي، رسالة للمحتجين العراقيين، بأن القوات الأمنية المتواجدة فى الشوارع والميادين هى لحمايتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية".

وكانت القوات الأمنية في البصرة رفعت حالة الإنذار للدرجة القصوى منذ قليل، وذلك بعد أن قطع محتجون الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة.

وكانت ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة العراقية "بغداد"، شهدا، مساء الجمعة الماضية، إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 100 بجروح.

وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم "مجزرة السنك" نسبة إلى جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن فتح تحقيق بالحادث.