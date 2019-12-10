أصيبت ربة منزل وابنتها في حريق اندلع بحوش ماشية بدائرة مركز البلينا بسوهاج، وجرى نقل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "هانم. ن. م. ح" 58 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كلاً من مالكة الحوش، وابنتها "توتو. ا. م. خ" 25 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهن في إخماد الحريق وجرى نقلهن لمستشفى سوهاج الجامعي.

بسؤال المصابتين رجحتا نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية وأضافتا بنفوق رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفتا الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.