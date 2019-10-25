سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق، اندلع في منزل وحوش ماشية، بدائرة مركز دار السلام، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نشب في منزل مكون من طابق واحد، مسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك "محمد. ج. س" 61 عاما، عامل، وامتد إلى حوش للماشية مجاور ملك "هاشم. ا. ع" 48 عاما، عامل، تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين، رجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافا بنفوق رأس ماشية، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفيا الشبهة الجنائية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.