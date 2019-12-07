لقى عامل مصرعه إثر إصابته بحروق متفرقة في حريق اندلع بمنزل و3 أحواش للماشية، بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عادل. ع. م" 45 عاما، نجار، وتطايرت النيران لأحواش مجاورة ملك كلاً من "محمد. ح. ا. ع" 25 عاما، حاصل علي دبلوم صناعة، و"حامد. ا. ا" 65 عاما، عامل، و"الزين.ا.ح" 53 عاما، عامل، ويقيمون بذات الناحية.

تم السيطرة على الحريق وإخماده نتج عن الحريق وفاة مالك الحوش الأول إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام.

بسؤال مالكي المنزل والحوشين الثاني والثالث وعم المتوفـي "هاشم. ا. ع" 47 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافوا بنفوق رأس غنم وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص والتبن والعروق الخشبية ونفوا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، قررت انتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت الوحدة المحلية والطب البيطري للمعاينة واتخاذ اللازم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.