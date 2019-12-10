أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2019 في مصر

استقرت أسعار الذهب لتستكمل تلك الحالة التي شهدتها قبل يومين، واستمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر بيع الجرام في الأسواق بأعيرته المختلفة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 565 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 659 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 753 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5 آلاف و272 جنيها.