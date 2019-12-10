أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر عقب تطويره، ومن المقرر أن تطلق وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة، في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي يقدمها المركز للمرأة وأماكن وجود المراكز الأخرى في المحافظات:

خدمات تقدمها مراكز الاستضافة للمرأة المصرية

- يهدف المركز إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات.

- حماية السيدات والفتيات من ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

- إيواء السيدات والفتيات اللاتي يتعرضن لممارسات عنيفة.

- توفير المأكل والملبس والمستلزمات الشخصية والأساسية لهم.

- يقدم خدمات التعافي الجسدي والنفسية والتوعية الصحية والإرشادية.

- المساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

- التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات والفتيات وتنمية مهاراتهن للتكيف مع المجتمع مهنيا وثقافيا.

أماكن توافر مراكز استضافة وتوجيه المرأة

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عددا من مراكز الاستضافة في عدد من المحافظات المختلفة: الإسكندرية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، والمنيا.