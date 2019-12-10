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بينها تنسيق توزيع المهام.. إليك روشتة رواد 2030 لنجاح مشروعك

بينها تنسيق توزيع المهام.. إليك روشتة رواد 2030 لنجاح مشروعك

مصطفى السيد: المصريون نبغاء في كل شىء.. والشباب مستقبل مصر

مصطفى السيد: المصريون نبغاء في كل شىء.. والشباب مستقبل مصر

قتلى ومفقودون.. القصة الكاملة لثوران بركان "وايت آيلاند" في نيوزيلندا

قتلى ومفقودون.. القصة الكاملة لثوران بركان "وايت آيلاند" في نيوزيلندا

مصرع شخص مجهول الهوية طعنا في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

مصرع شخص مجهول الهوية طعنا في ظروف غامضة بشبرا الخيمة

الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى التعاون لاختيار رئيس حكومة جديد

الرئيس العراقي يدعو الكتل السياسية إلى التعاون لاختيار رئيس حكومة جديد

نائب يطالب بإلزام الحكومة بالرد كتابيا على طلبات الإحاطة

نائب يطالب بإلزام الحكومة بالرد كتابيا على طلبات الإحاطة

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جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

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