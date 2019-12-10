أشعلت سيدة النيران في سيارة طليقها، بسبب رفضه ردها إلى عصمته مرة أخرى، بعد الانفصال عنها منذ قرابة 3 أشهر، بمنطقة الهرم.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء ان بداية الواقعة، كان بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم بنشوب حريق سيارة بالكامل كفر الجبل السيارة ماركة "شيفروليه".

السيدة تعدت على طليقها وزوجته الأولى بالسب والضرب قبل إشعال النيران في السيارة

وتبين من الفحص أن السيارة ملك لتاجر مقيم بالمنطقة ذاتها، وبسؤاله اتهم طليقته منذ 3 شهور حيث أنها كانت قبل اكتشاف الحريق بالشقة سكنه، وتعدت عليه وعلى زوجته الأولى بالسب والشتم والضرب وانصرفت وحررت ضدهما محضر بضربها.

وضبطت المتهمة، وبمواجهتهما اعترفت في محضر الشرطة بارتكابها الواقعة للانتقام منه بسبب عدم ردها إلى عصمته مرة أخرى.