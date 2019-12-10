أعلن سامح شكرى، وزير الخارجية، ومحمد عبدالعاطى، وزير الرى، أن البيان المشترك الصادر عن مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة والبنك الدولى فى ختام اجتماعات واشنطن حول أزمة سد النهضة، حدد مسار المفاوضات، والعناصر التى يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول ١٥ يناير ٢٠٢٠.

"الخارجية": مناقشات واشنطن تبحث خطوات التوصل لاتفاق متوازن قبل ١٥ يناير

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، أن الاجتماعات التى تمت فى واشنطن حول سد النهضة، أمس، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكى مع وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تناول وجهات نظر كل الأطراف حول خطوات التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠.

وأكد وزيرا الخارجية والرى أهمية دخول الدول الثلاث فى المفاوضات من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى مارس ٢٠١٥، بما يحقق أهداف إثيوبيا فى توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية، وثمَّن الوزيران دور الولايات المتحدة من خلال وزير الخزانة فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانبها، قالت الخارجية السودانية إن الوزراء اتفقوا خلال الاجتماع على تطوير القواعد الفنية لملء وتشغيل السد، للاستهداء بها فى اجتماعى اللجنة الفنية بالخرطوم وأديس أبابا، الشهر المقبل، موضحة أن وزراء الخارجية فى الدول الثلاث سيجتمعون فى واشنطن، 13 يناير، لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وكشف بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماعَين الفنيين سيشملان تطوير قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثاره، بناءً على التدفق الطبيعى للمياه خلال سنة معينة ومعدلات إطلاق المياه من السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة.