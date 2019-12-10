تحقق النيابة العامة مع 3 طلاب متهمين بالتنمّر ضد طالب سودانى فى المرحلة الثانوية بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ونشرهم الواقعة على موقع «tik tok»، وتبين أن الطلاب المشكو فى حقهم هم نفس المتهمين فى واقعة الطالب السودانى «جون» التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى منذ 21 يوماً، وأثارت جدلاً كبيراً بين رواد «السوشيال ميديا».

المتهمون نشروا الفيديو على "tik tok".. ومصدر: التصوير تم منذ عام

تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطاراً من المقدم خالد سيف، رئيس مباحث حدائق القبة، بحضور موظف سودانى، يشكو تعرض نجله لواقعة تنمّر على يد 3 طلاب فى حدائق القبة، ونشر مقطع الفيديو على موقع «tik tok»، وبالبحث والتحرى تمكنت قوة من قسم حدائق القبة من القبض على الطلاب المتهمين فى الواقعة، وتبين أن الطالب المجنى عليه يُدعى «ديفيد»، وأن الواقعة كانت فى منطقة دير الملاك.

وكلف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، فريقاً من مباحث حدائق القبة بكشف تفاصيل الواقعة، وأكد مصدر أمنى أن الفيديو المنشور بموقع «تك توك» تم تسجيله منذ عام، منوهاً بأن أسرة الطالب حضرت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً بالواقعة، وطالبت بمعاقبة المتهمين وتقديمهم إلى النيابة العامة، وبناء عليه تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو تم تصويره قبل واقعة «جون»، ونشروه مؤخراً على موقع «تك توك»، وتواصل النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد رصدت فى نوفمبر الماضى تداول رواد «فيس بوك» مقطع فيديو لـ3 طلاب تنمّروا على طالب سودانى، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المتهمين بعد تحديدهم.

وأكد مصدر أمنى أن استراتيجية وزارة الداخلية تقوم على اتخاذ الإجراءات الأمنية فى الوقائع التى تمس كرامة المواطن والمقيم، حتى دون تقديم المجنى عليه بلاغاً بذلك.