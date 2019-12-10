ودّع الفنانون وصُنّاع السينما المخرج الراحل سمير سيف، الذى تم تشييع جنازته، عصر اليوم، من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف، وسط مشاهد حزن وبكاء سيطرت على الحاضرين.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الجنازة، منهم الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، ومنير مكرم، ووحيد حامد، وابنه المخرج مروان حامد، والفنانة ندى بسيونى، والفنان محمود حميدة، والفنانة ليلى علوى، والمخرج يسرى نصرالله، وأمير رمسيس، وسمير صبرى، والمخرج محمد ياسين، ومحمود قابيل، ومحمد التاجى، وإلهام شاهين، وميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز.

كما شيع الجنازة من الفنانين عايدة رياض، وغادة رجب، والموسيقار نبيل على ماهر، ومحمود عبدالسميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم، بالإضافة إلى البطرس دانيال، والأنبا بسنتى، والأنبا دانيال، والقمص داوود لمعى، وعدد من القمامصة.

نجل المخرج الراحل: لم يكن يعانى من أزمات صحية.. لكنه كان مهموماً بالفن

وكشف دانى سمير سيف، كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة والده، وقال فى تصريح، لـ«الوطن»، إن «سيف» كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يُعانِ من أى أزمات صحية، ولم يشكُ أية آلام، لكنه كان مهموماً بالفن وتلاميذه من الفنانين والمُخرجين الشباب.

ودخل الكاتب الكبير وحيد حامد، ونجله المخرج مروان حامد، فى نوبة بكاء شديدة، خلال تشييع جثمان المخرج الراحل، لا سيما أن الأول تجمعه توأمة فنية مع «سيف»، حيث تعاونا فى عدد من الأفلام، منها «الغول» و«غريب فى بيتى» و«آخر الرجال المحترمين» و«الهلفوت» ومسلسل «البشاير».