نفذ شاب حكم الاعدام في نفسه، في منطقة أوسيم، لفشله في الانجاب، بعد مرور 30 شهرًا على زواجه، متخلصًا من حياته بشنق نفسه بحبل، ربطه في سقف غرفة نومه، واكتشفت الزوجة عقب عودتها للمنزل الواقعة، وأبلغت عن تفاصيلها، وباشرت النيابة التحقيق.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، أن بداية الواقعة، باكتشاف ربة منزل لزوجها معلقا بسقف غرفة شقتهما بمنطقة الكوم الأحمر، فاستغاثت بالأسرة والجيران لإنزاله ومحاولة إسعافه، إلا انه فارق الحياة.

وأشارت التحقيقات من خلال سماع أقوال الزوجة، أن زوجها المتوفى يعاني من مرض اضطراب نفسي، ويتلقي علاجا منذ فترة طويلة، إلا أنه توقف عن العلاج منذ قرابة شهرين ونصف فساءت حالته.

وجاء فى التحقيقات، أن الزوج المنتحر استغل زيارة زوجته الأسبوعية لمنزل أسرتها وشنق نفسه في سقف الغرفة بحبل غسيل، وعندما اتصلت به زوجته ولم يجبها أسرعت عائدة إلى الشقة، لتعثر عليه معلقا، وفارق الحياة.

جرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وقررت النيابة، عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة.