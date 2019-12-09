أقدم شاب في العشرينات من عمره، بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، صباح اليوم، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدماً حبوب حفظ الغلال السامة.

وكان مأمور مركز شرطة المحمودية، قد تلقى بلاغاً يفيد وصول "أحمد م.ع" 26 سنة، مقيم بعزبة حبيب التابعة للمركز، إلى المستشفى العام، مصاباً بحالة تسمم فسفوري نتيجة تناوله أقراص حفظ الغلال السامة.

وجرى نقه إلى مركز السموم، بمستشفى كفر الدوار العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

يذكر أن مركز المحمودية، قد شهد حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية، أمس الأحد، بسبب خلافات أسرية، وجرى تشييع جنازته صباحا بالتزامن مع انتحار الشاب اليوم.