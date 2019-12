وقع حادث تبادل إطلاق نار بين مجموعة من عناصر الشرطة ومسلحين، في ولاية نيوجرسي الأمريكية، وأسفر عن إصابة شرطيين، حسب ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكشفت مقاطع الفيديو التي نشرها عدد من المدونين عبر "تويتر"، انتشار قوات الأمن في أحد أحياء مدينة جيرسي سيتي، بولاية نيو جيرسي، وأغلقت الطريق أمام السيارات، وتطويق مكان إطلاق نار الذي وقع داخل أحد المحال الصغيرة.

Gun battle under way between armed men & police in #NewJersey.1 police officers & 1 gun man injured so far . According to police the injured suspect is still firing while laying on ground .

Gun men reportedly firing at police men & civilians pic.twitter.com/r9e4kNE3fy