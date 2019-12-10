قالت الفنانة نبيلة عبيد لـ "الوطن"، إن خبر وفاة المخرج سمير سيف كان محزنا جدا وأشعرها بصدمة، مضيفة "تعاملت معه في فيلم الراقصة والسياسي، فهو مخرج هادي ويفهم شغله جيدا وأفلامه كلها ناجحة وكنت معه منذ أيام قليلة أثناء تكريم إحسان عبدالقدوس في أحد سينمات وسط البلد، وتم عرض فيلم الراقصة والسياسي".

وأضافت الفنانة نبيلة عبيد، "كأني أشاهد الفيلم لأول مرة، وأثناء راقصة الفرح تعالى التصفيق في السينما، حضنت سمير سيف وبكيت من الفرح، وبعدها طلعنا على المسرح لإدارة الندوة".

وقالت "عبيد"، "اتفاجئت باتصال من وحيد حامد يقول لي البقاء لله في سمير سيف أصابتني صدمة وانهرت من البكاء".