قالت زينب صبحي إبراهيم، والدة الطفلة زمزم محمد، إن واقعة تعرض ابنتها للضرب على يد إحدى الاخصائيات، بجمعية الوفاء لرعاية المعاقين بالإسكندرية، واقعه غريبة، مشيرة إلى إلحاقها بتلك المدرسة، خوفا عليها ولضمان الرعاية التي تناسب حالتها، ولم نلحقها بمدرسة للأطفال الطبيعيين لهذا السبب.

وأضافت "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "ON E"، أن الطفلة التحقت بالمدرسة منذ شهر يوليو 2017، ولمدة عام، بدأت حالتها في التحسن بعد التحاقها بالمدرسة، موضحة أن بعد مكوثها لأكثر من عام في الجمعية، انقطعت عن الدراسة لمدة عام، حتى عادت مرة أخرى للجمعية، مع إعادة كافة الأوراق والمصاريف، وإخضاعها للتقيمات ما قبل الالتحاق بالجمعية، غير أن في أحد الأيام، هاتفها زوجها، وأخبرها بأن الفتاة خُلع ذراعها، جراء شد إحدى المدرسات لها، وبعد تحري الأمر، وجد أن الكسر أصاب مفصل الكتف، والكوع، وأصابع اليد.

وأكدت أن إثر ذلك، جرى نقلها لمستشفى خاص، بعد تأجيل عمليتها لفترة طويلة بالمستشفيات الحكومية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بعد اتمام العملية للطفلة، مشيرة إلى أنه جرى تحرير شكوى أخرى في التضامن الاجتماعي، ضد تلك الإخصائية.

من جانبه، قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فور علم الوزارة بما حدث، جرى التحرك بشكل سريع إلى الجمعية، للوقوف على أسباب الحادثة.

وأضاف "العقبي" خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن تلك الواقعة حاليا، محل تحقيق، والمشرفه التي تسببت في هذه الواقعه، جرى وقفها عن العمل، وإحالة الأمر للتحقيق، للوقوف على أسباب الحادثة، وهو أمر غير مقبول وغير تربوي، موضحا أن الجمعية تحظى بسمعة طيبة في الوزارة وبين الطلاب وأولياء أمورهم: "أحنا عايزين حق زمزم ونطمن على أولادنا الـ54 اللي موجودين بالجمعية، وهي جمعية تعمل منذ 30 عام في ذلك المجال".