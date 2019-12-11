تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 11 ديسمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.29 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.