ضبط سائق قتل زميله خلال مشاجرة ببنها

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على سائق لاتهامه بقتل زميله خلال مشاجرة بينهما للخلاف على أولوية تحميل الركاب بقرية بطا مركز بنها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بورود المحضر رقم 27824 جنح مركز بنها لسنة 2019، بشأن قيام المدعو إبراهيم م ن سن 33 سائق بالتعدي على "محمود ص م سن 32" سائق بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى أدت لوفاته، وذلك بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسياراتي الأجرة قيادتهما بموقف سيارات بطا دائرة المركز وفر هارباً عقب ذلك.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.