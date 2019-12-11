أكد زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبدالهادي القصبي، أهمية انعقاد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والأمن والتنمية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمناقشة المشكلات الأفريقية والعمل على إيجاد حلول لها، موضحا أن مصر خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي أثبت ريادتها أفريقيا من خلال الانفتاح على القارة مع تعزيز الشراكة معها؛ للحفاظ على سيادة ووحدة القارة الأفريقية.

وقال زعيم الاغلبية، في بيان اليوم، إن أهمية المنتدى تكمن في مناقشة عدد من القضايا أبرزها الإرهاب والهجرة غير الشرعية من خلال منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه القاهرة في عودة القارة الأفريقية إلى مكانتها عالميا.