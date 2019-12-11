احتفل المطرب أحمد جمال بتخطي أحدث كليباته "قصاد عيوني" المليون مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرحه من شركة "مزيكا" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "قصاد عيوني" أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج اليوناني شريف فرنسيس، حيث جرى تصويره في اليونان.

ويتعاون "جمال" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، والملحنون منهم عزيز الشافعي، وأحمد زعيم، ومدين، وباقي الأغاني من ألحانه، والتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.