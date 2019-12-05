أمرت نيابة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام لشمال المنصورة الكلية، اليوم، باحتجاز عامل المدرسة الثانوية الفنية للبنات بشربين، على ذمة تحريات المباحث، لتسببه في اختناق 90 طالبة ونقلهم للمستشفى، بعد رش مبيدات حشرية، ومنظفات بمخزن المدرسة.

واعترف "أشرف. س. ح" 48 سنة، عامل بالمدرسة، أمام النيابة العامة، برش المبيد الحشري لتطهير المكان بحسن النية، مؤكدًا أنه اكتشف تصاعد روائح كريهة من أحد الفصول، المستخدم كمخزن للأدوات والمقاعد المكسرة، عندما بحث عثر على قطة ميتة ومتحللة، ويخرج من جثتها ديدان.

وأضاف العامل للنيابة، أنه أزال جثة القطة، وخوفا من انتشار عدوى، أحضر مبيد حشري وفنيك وكلور، ووضعه في المكان، وفوجئ ببعض الطالبات، تحضر للمخزن لمشاهدة جثة القطة، ما تسبب في إصابتهن بضيق تنفس، بسبب انتشار رائحة المبيد والفنيك والكلور.

وأكد العامل، أنه لم يقصد إيذاء أحد، ولكنه كان يخشى من انتشار عدوى، بسبب تحلل جثة القطة بالمدرسة.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة والوكيل، وأقرا بذات المضمون، وقررت النيابة احتجاز العامل على ذمة تحريات المباحث.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي، باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات، مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى والمدرسة، وتبين تطهير عامل المدرسة أحد الفصول المغلقة بالدور الثالث، بمبيد حشري زراعي، بعد العثور على قطة ميتة، وتصاعدت رائحة كريهة منها، ما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصول المجاورة، وإصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس، وجرى نقل 90 طالبة لمستشفى شربين المركزي.