أصيبت 11 طالبة، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من حرق قمامة ومخلفات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا بوصول طالبات في حالة اختناق لمستشفى الخارجة العام.

وتبين إصابة طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية باختناق إثر استنشاق أدخنة ناتجة من حرق مخلفات القمامة، وهنّ: "إسراء حسن محمد، أمنيه سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، آيَة صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع، وجميع أعمارهنّ 16 سنة، كما تبين إصابة مروة كمال سيد، 18 سنة، سها محمد محمد، 17 سنة، وجرى نقلهنّ لمستشفى الخارجة العام للعلاج عن طريق سيارات الإسعاف.