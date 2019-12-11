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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الرقابة على الصادرات والواردات

رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الرقابة على الصادرات والواردات

أصيب بنزيف في المخ.. والدة طفل تستغيث بالصحة: عايزة أنقذ ابني

أصيب بنزيف في المخ.. والدة طفل تستغيث بالصحة: عايزة أنقذ ابني

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بمخبز كفر الدوار

الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق بمخبز كفر الدوار

بدء تشغيل سوق باريس الحضاري وطرح سلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

بدء تشغيل سوق باريس الحضاري وطرح سلع بأسعار مخفضة بالوادي الجديد

رئيس شركة سياحية: وصول أولى رحلات طيران الشارتر من فرنسا 20 ديسمبر

رئيس شركة سياحية: وصول أولى رحلات طيران الشارتر من فرنسا 20 ديسمبر

"الهدف الإعجازي".. إشادات عالمية بـ"صلاح".. وفنان مصري: "لهلوبة"

"الهدف الإعجازي".. إشادات عالمية بـ"صلاح".. وفنان مصري: "لهلوبة"

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آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

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