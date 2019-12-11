أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كمال الأنبياء نسبى، وغير الأنبياء لا يجوز وصفهم بالكمال، حتى ولو الصحابة مثل أبو بكر الصديق، الذى يعادل إيمانه إيمان أمّة، أو أم المؤمنين عائشة أطهر نساء العالمين، وحبيبة النبي محمد عليه السلام.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن أي شخص بعد الأنبياء من الوارد أن يرتكب ذنبا أو معصية أو ينسى أو يغضب، ولكن للأسف الشديد بعض الأشخاص يسرفون في توزيع الكمال، وهذا أمر خاطئ، ونجدهم ينعتون شيوخًا أو وليًّا من الأولياء بالكمال.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن أفضل الخلق بعد الصحابة هم الأولياء وهذا بإجماع العلماء، ولكنهم قد يفعلوا الكبائر وباب التوبة مفتوح لهم مثل غيرهم، كما أن الأولياء إذا وقعوا أو ارتكبوا معاصي أو كبائر يسارعون من تلقاء نفسهم في التوبة والاستغفار.

وتابع: " أنا بوضح الأمور دي عشان لا يصاب من يفعل الكبائر بالإحباط ويلجأ إلى الانتحار وينسى أن رحمه الله وسعت كل شيء".