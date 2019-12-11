كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملاتها، والتي أسفرت عن تحرير 515 محضر، من بينها 135 محضر للمخابز لوجود مخالفات تعددت بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة، وكذلك إحكام الرقابة على الأسعار.

كما قررت المديرية تحرير 343 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، وإثبات حالات غش تجاري، وعدم وجود ترخيص، إضافة إلى ذبح خارج المجزر.

كما جرى تحرير 37 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ووجود نقص في وزن اسطوانات الغاز، وأكد المهندس سمير عثمان، مدير مديرية التموين، أنه جرى تحرير ثلاثة محاضر جنح لوجود مخالفات تتعلق بالقرارات المنظمة للعملية التموينية.