أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجزائر كانت سباقة بإدخال الشباب في الحكم، كما أنه يُطالب منذ 30 عامًا، بتمكين الشباب والنزول بسن الوزراء إلى 35 عامًا على الأقل، موضحًا أن مصر بها شباب واع، وهناك تجارب لشباب تقدموا وحققوا فرصًا كبيرة، وتمكنوا من اقتحام العديد من القضايا.

وأعرب "أحمد"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "MBC مصر"، عن أمنيته في أن يجري الاستعانة بالقيادات الشابة في التعديل الوزاري المرتقب، وتعيين 8 وزراء من الشباب على الأقل، مؤكدًا في الوقت ذاته، على ضرورة تدريب هؤلاء الشباب، وإمدادهم بكل الخبرات، وتدريبهم بالمؤسسة الرئاسية والكليات الخاصة، بهذه المهام.

وعن دور المرأة في المجتمع المصري، خاصة في المناصب التنفيذية، أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا يعتقد أن هناك منصبًا يمكن أن يكون حكرًا على الرجال في الوقت الحالي، كما أن المجتمع أصبح أكثر تقبلًا لفكرة وجود المرأة، والمرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الـ5 الأخيرة، أن تكتسب مكانة واحترامًا وشرعية الاعتراف بدورها.