أعرب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن سعادته البالغة، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة الأثاث في دمياط، مؤكدًا أن افتتاح هذه المدينة، بمثابة روح جديدة للمساعدة على ازدهار الصناعات، وزيادة معدلات الإنتاج، وأن ورش الأثاث في دمياط، تصنع منتجات عالمية، كما تساهم في تصدير المنتجات المصرية إلى الخارج.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "MBC مصر"، أن مدينة الأثاث، تخلق فرص كبيرة للعمل، وتراجعًا في معدلات البطالة، وزيادة معدل الناتج المحلي، وأن هناك آلاف من الورش حاليًا في مصر ومدن ومناطق تزدهر فيها الصناعات، مشددًا على ضرورة التسويق لهذه المدينة، فنجاح التسويق والترويج والدعاية، رهن أساسي لعملية التطوير المستمرة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مدينة الأثاث، تصنع صناعات غاية في الرقي، ولابد من تطوير المصانع في مدينة دمياط، كإمدادات الكهرباء والإصلاحات القومية الضخمة، موضحا أن صناعات الأحذية والملابس والأثاث، تحقق عائد قومي كبير وأرباح عالية في أوروبا، وتعتمد عليها الكثير من العائلات في الدول الصناعية الكبرى.

وشدد "مكرم"، على ضرورة زيادة المصممين، وأنماط الصناعات لمواكبة التطور العالمي في الصناعة، فمدينة دمياط، تتمتع بعمال مهرة، والمعروف عنه أنه شعب نشيط.