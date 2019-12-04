مكرم محمد أحمد: مصر تتقدم نحو الأمام في عهد السيسي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية تتقدم نحو الأمام، وللأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا في الوقت ذاته، أن الرئيس السيسي، دائما يؤكد في كل خطاباته ولقاءاته، أن حياة الشعب المصري تتحسن، كما أن الدولة المصرية تتقدم للأمام، ولا فرصة للتراجع إلى الوراء، مرة أخرى.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "MBC مصر"، أن السيسي أطلق مشروعات قومية كبرى، تغطي صناعات متنوعة، بجانب إنشاء مدن مخصصة للصناعات الثقيلة، ومزودة بالإمدادات بأساليب تكنولوجية حديثة، مؤكدًا أن المشروعات القومية الضخمة تعمل على خفض نسبة البطالة، ورفع مستوى الحياة، وزيادة الناتج المحلي.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن بعض المواطنين، يشتكون من أن المشروعات لم تحقق فائدة مباشرة، لكن البعض يشيد بفرص التقدم المتاحة، ففرصة العمل، هي أغلى ما يمكن أن تقدمه وتمنحه الدولة لمواطنيها.