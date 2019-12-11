رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل الرقابة على الصادرات والواردات

تفقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، المعامل الغذائية والصناعية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط، لتفقد الإجراءات الخاصة بالكشف على البضائع الواردة بواسطة الأجهزة الحديثة المزودة بها المعامل، وأطمأن على جودة وسرعة الإجراءات الخاصة بسحب العينات الغذائية والصناعية، وإجراء اختبارات الفحص والكشف وظهور النتائج طبقا للاعتمادات والمعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة ميناء دمياط لرفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن مكوث السفن على أرصفة الميناء وصولا للمعدلات الزمنية العالمية.

ووجه اللواء وليد الشكر لرئيس فرع الهيئة بميناء دمياط والعاملين بها لما لمسه من احترافية في الآداء وحب واضح للعمل وإخلاص من الجميع، وكذلك ما شاهده من أجهزة حديثة ذات إمكانيات عالية بالمعامل.