شنت إدارة مرور دمياط، والوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء هشام رفعت حملة مكبرة على التكاتك غير المرخصة.

حيث جرى ضبط 10 تكاتك بدون ترخيص، وشددت الوحدة على شن مزيد من الحملات المرورية لضبط التكاتك المخالفة بمركز فارسكور.