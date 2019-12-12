استضافت كلية الهندسة بجامعة المنصورة، اليوم، فعاليات حفل توزيع الجوائز لطلاب الجامعة الحاصلين على مراكز في مسابقة القرآن الكريم والأربعين النووية، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي، وكذلك "مسابقة ابتكار 2 للاختراعات والابتكارات"، والتي نظمتها إدارة النشاط العلمي خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي 2019- 2020، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، أسرة طلاب من أجل مصر.

حضر فعاليات الحفل الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد جمال المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والداعية الإسلامي بمحافظة الدقهلية، الشيخ سالم الهنداوي، محكم المسابقة الدينية، والدكتور أحمد العدل، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صبري، سرايا منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

أقيمت فعاليات المسابقات تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد عبداللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي، مدير عام رعاية الطلاب، وعبدالحميد الشبيني، مدير إدارة النشاط الثقافي، ورضا علي، مدير إدارة النشاط العلمي.

وجاءت نتائج مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بفوز هشام حسام خليفة، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ومصطفى محمود السيد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات، وعمرو علاء إبراهيم، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، مركز أول مكرر.

وفاز الطلاب شيرين إبراهيم جمعة، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، وأسماء السعيد حبيب، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وأحمد محمد العربي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، وريم عويس، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، ودينا محمود، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب، والزهراء أبوزيد، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، وإسراء أشرف، الطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وعلي فاروق، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وأحمد محي الدين، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الزراعة، وأسماء محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، وإبراهيم السعيد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ومريم صلاح، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، ومروة مسعد، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب، ونجاة حمدي، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، وأحمد محمد، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم، ومحمود عبدالباسط، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب، وهدى عبدالمقصود، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة.

وجاءت نتائج مسابقة حفظ الأربعين النووية بفوز عمرو علاء، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، وشيرين إبراهيم جمعة، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، وعبدالله السيد محمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ومحمد عبدالعظيم، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، وأسماء خالد محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، وعلي فاروق علي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة إنجليزي، وأحمد محمد العربي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، ودينا محمود إبراهيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، وأسماء محمد منصور، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، وأمير أحمد سالم، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم.

وفاز بمسابقة الاختراعات "جهاز يعمل" الطلاب أحمد عادل محمود، من كلية الهندسة بالمركز الأول، وأحمد محمد السعيد من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وإيناس محمد مرسي، من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث، وأميرة جابر أحمد من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث مكرر.

أما نتائج مسابقة الاختراعات "فكرة" بفوز الطلاب أحمد مسعد يوسف، من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، ونور وائل عبدالرازق، من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثاني، ومي رزق إبراهيم، وإسراء محمود شلبي من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث.

وجاءت نتائج مسابقة الإلكترونيات "جهاز يعمل" بفوز الطلاب كريم ياسر مطاوع، من كلية الهندسة بالمركز الأول، وأنور محمد أنور، من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وعبدالله هشام عبدالرحمن، من كلية الهندسة بالمركز الثالث.

وفي مسابقة الإلكترونيات "فكرة" فاز الطلاب مصطفى محمد أحمد، من كلية الهندسة بالمركز الأول، وخالد رضا عبدالحكيم، من كلية الزراعة بالمركز الثاني، وروفيدا محمود الشربيني، من كلية الحاسبات بالمركز الثالث.

وبمسابقة تطبيقات الهواتف المحمولة فاز الطلاب محمود طارق شبانة، من كلية الهندسة بالمركز الأول، ومصطفى محمد مصطفى، من كلية الحاسبات بالمركز الثاني، ووليد ماهر حسن من كلية الحاسبات بالمركز الثالث.